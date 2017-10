Premier Inn sichert sich vier deutsche Standorte

HAMBURG. Premier Inn hat im Zuge der Expansion Verträge für vier neue Standorte abgeschlossen. In Hamburg ist ein 225-Zimmer-Haus auf der Reeperbahn und ein 280-Zimmer-Hotel in der Nordkanalstrasse geplant. In Düsseldorf entsteht in Hauptbahnhofsnähe ein Hotel mit 297 Zimmern. In Stuttgart zieht das Premier Inn dagegen mit 275 Zimmern in den Turm am Mailänder Platz. Premier Inn hatte...