Success Group plant weitere Hoteleröffnungen

Neueröffnung

Ibis Styles geht in Tübingen an den Start

Tübingen. Wer Tübingen ansteuert, erblickt unweigerlich den in 17 Monaten Bauzeit errichteten Neubau des Ibis Styles, der direkt an der Brücke über die Steinlach und nahe am Bahnhof liegt. Kein