The Ascott Limited kauft Dubliner Hotelimmobilie für 55,1 Mio. Euro

SINGAPUR/DUBLIN. The Ascott Limited (Ascott) hat seine globale Präsenz mit der ersten Immobilie in Irland ausgebaut. Das in Singapur ansässige Unternehmen hat das Temple Bar Hotel in Dublin gekauft. Das Haus verfügt über 136 Zimmer in sieben Kategorien. Kaufpreis: 55,1 Mio. Euro (83,6 Singapur-Dollar). Das Hotel befindet sich auf der Fleet Street, nur wenige Gehminuten von der Dame Street,...