Tui Blue kündigt fünf neue Häuser an

HANNOVER. Die Tui Group treibt ihre Expansion voran und kündigt die Eröffnung von fünf Hotels der Marke Tui Blue an. Die Häuser sollen in Österreich, Spanien, Portugal, Tunesien und in der Türkei an den Start gehen. Das Tui Blue Pulse Montafon entsteht in den österreichischen Orten Schruns-Tschagguns. Zielgruppe des 3-Sterne-Hotels sind insbesondere Skifahrer und Wanderer. Die Arbeiten...