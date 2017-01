"Noma" kommt in die deutschen Kinos

STUTTGART. Die ganze große Sterneküche kommt auf die Leinwand. Und zwar so, wie sie wirklich ist - ohne Schönfärberei. Das ist zumindest der Anspruch des Dokumentarfilms "Noma - My perfect storm", der am 7. Februar in die deutschen Kinos kommt. Regisseur Pierre Deschamps will darin Spitzenkoch und Noma-Chef René Redzepi bei der Führung seines Lokals in Kopenhagen zeigen, wie er dort im...