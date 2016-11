KÖLN/MEDEBACH. Die Center-Parc-Anlage im sauerländischen Medebach soll komplett renoviert werden. Das kostet jedoch Geld. Und letzteres will die Immobilien-Investmentgruppe Pierre & Vacances-Center Parcs durch den Verkauf von 548 Ferienhäusern in dem Park bekommen. Der Verkauf soll am kommenden Samstag starten.

Kaufinteressenten haben an diesem Wochenende die Möglichkeit, die...