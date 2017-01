Hotels mit Empathie planen

Überall lesen und hören wir, dass der Kunde König ist! Der Gast steht im Mittelpunkt unseres Handelns! Wir sind serviceorientiert! Wir sind Dienstleister! Der Gast hat Priorität! Aber ist das wirklich so? Und warum sind dann so unendlich viele Prozesse im Hotel derart kompliziert gestaltet? Warum sind Räume und Orte so oft operativ- oder produktorientiert konzipiert, anstatt den Gast in den...