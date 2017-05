Izakaya kommt nach Hamburg

HAMBURG. Die Hansestadt bekommt ein neues international inspiriertes Restaurant. Izakaya Asian Kitchen & Bar, als Konzept erstmals 2012 in Amsterdam gestartet, soll noch im Frühjahr 2017 in Hamburg eröffnen. Es befindet sich im neuen Boutiquehotel Sir Nikolai, direkt am Ufer des Nikolaifleets. Izakaya steht für moderne japanische Küche mit südamerikanischen Einflüssen. Zudem bietet es...