Henninger Bier am Henninger Turm

FRANKFURT/M. Der neue Henninger Turm nähert sich seiner Fertigstellung. Die ersten Wohnungen werden im Sommer bezogen, und das mit Spannung erwartete Panorama-Restaurant der Mook-Gruppe wird im Spätherbst eröffnen. Bereits ab Ende September soll das benachbarte Brauhaus namens „Henninger am Turm“ starten. Am Fuß des neuen und alten Frankfurter Wahrzeichens sollen in Frankfurter...