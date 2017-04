BERLIN. Das Kochbuch-Schreiben reicht ihm offenbar nicht mehr. Attila Hildmann will mehr. In einem eigenen Restaurant sollen die Fans auch seine veganen Gerichte direkt verkosten können. Dafür hat der leidenschaftliche Veganer einen kleinen Laden in Berlin-Charlottenburg gekauft. Das teilt er auch seiner Facebook-Seite mit. Die Eröffnung des neuen Lokals ist für den 1. Mai geplant. Es...