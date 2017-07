Debatte um neue Stornobedingungen von Marriott

STUTTGART. Geschäftsreisende reagieren verärgert, weil in den Hotels des Marriott-Konzerns Buchungen nicht mehr kurzfristig kostenlos stornierbar sind. Wird die Stornierung später als 48 Stunden vor Anreise vorgenommen, wird eine Gebühr erhoben, und zwar in Höhe des Übernachtungspreises. Die Regelung trat am 15. Juni 2017 in Kraft. Davor fiel eine Gebühr erst bei Annulierung innerhalb von...