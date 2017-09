Delivery Hero schreibt rote Zahlen

BERLIN. Delivery Hero schreibt auch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 ein dickes Minus. So meldet der Lieferdienst im Konzerngesamtergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 265 Mio. Euro. In den ersten sechs Monaten 2016 belief sich der Verlust auf 128,1 Mio. Euro. Das EBITDA lag bei -45,3 Mio. Euro. Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr lag der Fehlbetrag noch bei 69,7 Mio. Euro. In den...