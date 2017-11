Ikea Food macht mehr Umsatz

HOFHEIM-WALLAU. Ikea hat im Rahmen seiner Geschäftsergebnisse auch Kennzahlen für den Bereich Ikea Food veröffentlicht. So macht Ikea mit seinen Restaurants 4,1 Prozent mehr Umsatz im Vergleich zum Vorjahr und erzielte in Deutschland 230,5 Mio. Euro. Im Vergleich mit dem Konzernumsatz in Höhe von 4,867 Mrd. Euro (+2,4% zum Vorjahr) fällt der Anteil bescheiden aus, doch anhaltende Gerüchte...