FRIEDRICHSHAFEN. Der Thermen-Unternehmer und Hotelier Josef Wund ist tot. Wund (79) kam laut Medienberichten bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Ravensburg ums Leben. Das bestätigte der Vorstand der nach ihm benannten Stiftung, Christoph Palm. „Wir sind alle traurig und geschockt“, sagte Palm am Freitag in Stuttgart. „Ziel der Stiftung ist es, das beachtliche Lebenswerk von Josef...