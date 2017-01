Aus Schweiger2 wird Showroom

MÜNCHEN. Das Restaurant Schweiger2 in der Münchner Lilienstraße ist Geschichte. Anfang Dezember hatte es zwar erst erneut seinen Michelin-Stern bekommen. Doch kurz vor Weihnachten war Schluss. Franziska und Andreas Schweiger haben die Location an ihren bisherigen Chefkoch Dominik Käppeler übergeben, der sie am Montag unter dem Namen Showroom wieder eröffnen will. Dominik Käppeler sieht...