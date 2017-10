GS Hotelbetriebs GmbH übernimmt Hotel in Nördlingen

NÖRDLINGEN. Die GS Hotelbetriebs GmbH hat das bislang inhabergeführte Hotel Am Ring in Nördlingen mit 39 Zimmern und Suiten übernommen. Ab sofort firmiert das Haus unter Arthotel ANA Flair und wird bei laufendem Betrieb renoviert. Die Kette besteht in Deutschland und Österreich zur Zeit aus 17 Arthotel ANA, darunter je eines in Göppingen und Leipzig, drei in München und sieben in Wien. Das...