Drei neue 2-Sterne-Restaurants in Deutschland

BERLIN. Die Zeit des Hoffens und Bangens ist vorbei: Der Guide Michelin 2017 ist in Berlin präsentiert worden. Es gibt kein neues 3-Sterne-Restaurant in Deutschland. Allerdings gibt es drei neue 2-Sterne-Restaurants: Das Opus V in Mannheim (Tristan Brandt), Geisels Werneckhof in München (Tohru Nakamura) und das Rutz oben in Berlin (Marco Müller).

Die Zahl der 2-Sterne-Restaurants ist somit auf 41 angewachsen, 15 neue 1-Sterne-Restaurants sind zudem gekürt worden. Insgesamt gibt es in Deutschland nun 292 Sterne-Restaurants.

Der Guide Michelin gilt als der wichtigste Restaurantführer in Deutschland und ist zum 51. Mal verliehen worden - erstmals im Rahmen einer Abendgala mit Prominenz, Sponsoren und Moderator, Abendgarderobe und einem Berliner Meisterkoch. Aber auch in diesem Jahr war es den Organisatoren nicht gelungen, die neuen Entwicklungen bis zur offiziellen Vergabe der Sterne geheimzuhalten. hz/lef

Neue Sterne sind an untenstehende Restaurants gegangen:

Baden-Württemberg

Schattbuch in Amtszell

Gutsschenke in Luwdigsburg

Opus V in Mannheim (nun zwei Sterne)

Alte Post in Nagold

Oettinger's Restaurant in Fellbach

Bayern

Sosein in Heroldsberg

Camers Schlossrestaurant in Hohenkammer

Das Marktrestaurant in Mittenwald

Geisels Werneckhof in München (nun zwei Sterne)

Entenstuben in Nürnberg

ZweiSinn in Nürnberg

Berlin

einsunternull

Rutz (nun zwei Sterne)

Hamburg

Petit Amour

Hessen

Schwartberg Lamershof by Schwarz Birkenau

Atelier Wilma in Frankfurt am Main

360° in Limburg/Lahn

Mecklenburg-Vorpommern

keine neuen Sterne

Niedersachsen

Jante in Hannover

Saphir in Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

EQUU in Bonn

Kaspers in Bonn

Bread and Roses in Düsseldorf

La Flair in Düsseldorf

Nenio in Düsseldorf

L'Escalier in Köln

Zur Tant in Mülheim/Ruhr

Rheinland-Pfalz

Die Brasserie in Pirmasens

Saarland

keine neuen Sterne

Sachsen

Juwel in Kirschau

Die Residenz im Herrenhaus in Leipzig

Schleswig-Holstein

Ahlmanns in Kiel

Villa Mare - Balthazar in Lübeck

Thüringen

keine neuen Sterne