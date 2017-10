Hilton plant preiswerte Stadthotels

NEW YORK. Hilton will in den nächsten Jahren fünf neue Marken schaffen, um Lücken im aktuellen Portfolio zu schließen. Das sagte Hilton-Ceo Christopher Nassetta während des Skift Global Forums in New York. Vor allem will Hilton mit preiswerten Stadthotels in Innenstadtlagen punkten – ein Markt, in dem zum Beispiel auch Yotel expandiert. „Wir haben eine Menge Kunden, die in diesen...