Marriott will Marktführer im Luxussegment sein

CANNES. Die Nachfrage nach Luxusreisen steigt. Davon geht man zumindest bei Marriott Internatonal aus. „Luxusreisen haben in den vergangenen fünf Jahren ein Plus von fast 50 Prozent verzeichnen können; wir sehen daher eine stabile Wachstumsgrundlage für unser Hotelangebot im oberen Preissegment“, kündigt Tina Edmundson, Global Brand Officer bei Marriott International an. Der Hotelkonzern...