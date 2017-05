Offizieller Baustart für Courtyard by Marriott

HAMBURG. Das neue Courtyard by Marriott geht in die nächste Projektphase. Die vollzogene Grundsteinlegung markiert den offiziellen Baustart für das Gebäude. Im Zuge des Bau-Projekts Konrad soll neben dem Hotel auch ein exklusiver Wohnturm entstehen. Das Courtyard by Marriott Hotel bietet auf einer Gesamtmietfläche von 7700 Quadratmetern insgesamt 277 Zimmer und 600 Quadratmeter...