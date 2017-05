Die Lifestyle-Marke NYX kommt nach München

MÜNCHEN. Die Leonardo Hotelgruppe wächst weiter. Im März 2018 soll ein Haus der Lifestyle-Marke NYX in München an den Start gehen. Es ist das erste Hotel der Marke in Deutschland. Das neue Hotel bietet insgesamt 225 Zimmer sowie eine Open-Lobby mit Restaurant und Bar. Für die Gestaltung zeichnet Interior Designer Andreas Neudahm verantwortlich. Im NYX Munich setzt er auf cremige, warme,...