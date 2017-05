Die IPP Hotelgruppe wächst

WIEN. Die private österreichische Ipp Hotel Gruppe expandiert und kündigt ein neues Hotel in Salzburg an. Das Arte Hotel Salzburg entsteht derzeit im Zentrum der Stadt und soll im Frühjahr 2019 an den Start gehen. Darüber hinaus wird das ehemalige Hotel Atlantis in Wien derzeit umgebaut. Es soll im Sommer 2017 als Arte Hotel Wien neu eröffnen. Die Gruppe betreibt ihre Häuser unter drei...