Parahotellerie meldet 14,9 Millionen Übernachtungen

NEUCHATEL. Die Parahotellerie in der Schweiz meldet insgesamt 14,9 Mio. Übernachtungen im Jahr 2016. Demnach entfällt auf die kommerziell bewirtschafteten Ferienwohnungen, Kollektivunterkünfte und Campingplätze ein Anteil von 30 Prozent an der touristischen Beherbergung. Im Jahr 2016 gab es insgesamt 50,4 Mio. Übernachtungen. Das meldet das Bundesamt für Statistik in der Schweiz. Den...