Centro-Marke Ninetynine kommt nach Osnabrück

OSNABRÜCK. Die Hamburger Centro Hotelgruppe treibt ihre Expansion in mittelgroßen Städten voran. Dazu hat sie im Rahmen der Immobilienmesse einen Vertrag für ein 130-Zimmer-Haus der neuen Marke Ninetynine Hotels in der Innenstadt von Osnabrück unterzeichnet. Die Eröffnung des Hotels am prestigereichen Neumarkt ist für das Jahr 2020 geplant. Für die Fassadengestaltung des Hauses...