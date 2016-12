Four Seasons kommt in die französischen Alpen

MEGÈVE. Nicht nur Radisson Blu, auch die Hotelmarke Four Seasons zieht es in die Berge. Die Luxusgruppe und das Unternehmen Edmond de Rothschild Heritage verkünden nun gemeinsam die Pläne für das erste Four Seasons Projekt in den Bergen Europas, das zur Skisaison 2018 eröffnen soll. Das Four Seasons Hotel, Megève entsteht im Hochsavoyen in den französischen Alpen. Ergänzt wird es von...