Ghotel hotel & living startet Mitte 2019 in Bochum

BONN. Bochum wird der nächste Standort für die expandierende Ghotel Hotel & Living Gruppe. Das Unternehmen will nach der Eröffnung des Ghotels in Essen im Dezember letzten Jahres in Bochum 162 Zimmer auf 5 Stockwerken anbieten. Die Bauarbeiten beginnen bereits im Herbst 2017. „Das Ruhrgebiet hat sehr viel Potenzial und liegt optimal inmitten eines großen Ballungsgebietes. Düsseldorf,...