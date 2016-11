HEIDELBERG. Das neue Heidelberger Star Inn Hotel by Quality nimmt Gestalt an. Nun wurde die Grundsteinlegung für das Hotelprojekt gefeiert. Der Neubau an der Speyerer Straße ist das zwanzigste Hotel im Rahmen des Co-Brandings mit Choice Hotels und soll im Sommer 2018 an den Start gehen.

Zum Neubau gehört zudem ein Boardinghaus. Das Hotel verfügt dann insgesamt über 215 Zimmer und...