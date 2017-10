Hilton wächst in Deutschland mit fünf weiteren Hotels

MÜNCHEN. Hilton will die Zahl der eigenen Markenhotels in Deutschland auf zehn Häuser der Marken Hilton Garden Inn und Hampton by Hilton verdoppeln. Dazu stehen Neueröffnungen in Dortmund, München, Frankfurt und Berlin an. Die neuen Hotels werden von Primestar Hospitality GmbH, Foremost Hospitality GmbH und tristar GmbH betrieben. In diesem Jahr hat Hilton bereits vier neue Hotels in...