Leonardo Hotels expandiert in Bad Kreuznach

BERLIN. Die Leonardo-Kette interessiert sich nun auch für kleinere Städte. So hat sie nun einen Managementvertrag für ein Hotel in Bad Kreuznach unterschrieben. Der fünfgeschossige Neubau soll im März 2018 als 4-Sterne-Haus eröffnen. Bauherr und Eigentümer der Immobilie ist der Unternehmer Klaus Meffert, Vorstandsvorsitzender der Meffert Farben AG, die in Bad Kreuznach ansässig ist. Die...