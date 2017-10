Niu Sparrow eröffnet 2019 in Regensburg

REGENSBURG. Novum Hospitality baut seine Hotelmarke Niu weiter aus. Nach zahlreichen Standorten wie Hamburg, München oder Köln hat sich das Unternehmen nun Regensburg ausgesucht. In der Kirchmeierstraße 8 entsteht hier bis August 2019 das Niu Sparrow mit 258 Zimmern. Wie üblich, verbindet das Niu auch in Regensburg Marken-Werte mit lokalen Akzenten in der Inneneinrichtung. So finden sich in...