Novum entwickelt Niu Hotel in Köln

HAMBURG. Novum Hospitality wird zusammen mit der HP&P Gruppe die Entwicklung eines neuen Niu Hotels in Köln. Das Objekt liegt am Lina-Bommer-Weg 4 und somit jeweils 10 Minuten von der Innenstadt und dem Köln Bonn Airport entfernt. Das Haus mit rund 120 Zimmern soll Ende 2019 eröffnen. „Köln ist in NRW Spitzenreiter bei den Übernachtungen und hat eine konstant steigende Nachfrage...