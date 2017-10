Novum plant drittes Niu-Hotel in Hamburg

BERLIN. Novum Hospitality hat seine Expansionspläne für die Lifestyle-Marke Niu konkretisiert. Als nächster Standort wurde Hamburg-Eppendorf festgelegt. Dort soll das Niu bricks im Herbst 2019 mit 219 Zimmern eröffnen. Nach dem Niu Keg in Wandsbek und Niu Rough in Horn ist das Haus nun das dritte in der Hansestadt. Allerdings legt Novum Wert auf Individualität: Kein Niu gleicht dem anderen....