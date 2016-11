FREIBURG. Das neue Holiday Inn Express in Freiburg nimmt Gestalt an. Nun wurde das Richtfest für den Neubau gefeiert. Das Hotel entsteht derzeit in der Heinrich von Stephan Businessmile.

Insgesamt 15 Mio. Euro werden in das Hotelprojekt investiert. Das fünfgeschossige Gästehaus mit einer Bruttogrundfläche von rund 4800 Quadratmetern soll rund 130 Zimmer bieten. Die Eröffnung des...