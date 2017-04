So soll die exklusivste Residenz Münchens aussehen

MÜNCHEN. Mit ihrem neuen Konzept namens Beyond haben sich die Geisel-Brüder selbst eine enorm hohe Messlatte gesetzt. Nicht weniger als die „exklusivste Residenz der Stadt“ soll die neue Nobel-Herberge am Münchner Marienplatz werden. Da das Byond by Geisel in den beiden oberen Stockwerken einzieht, bekommen die Gäste einen weiten Ausblick. Insgesamt 19 Hotelzimmer sind in dem...