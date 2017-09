TFE kündigt sechs neue Hotels in Deutschland an

BERLIN. Die TFE Hotelgruppe drängt weiter im deutschen Markt vor. In Deutschland soll insbesondere die Marke Adina weiter etabliert werden. Dazu hat das Unternehmen in Deutschland sechs zukünftige Standorte bekannt gegeben. So will die TFE Hotelgruppe bis 2020 Adina Apartment Hotels in Leipzig (November 2017), Hamburg (Dezember 2017), München (2020), Freiburg (2019), Köln (2020) und...