Berlin und Bayern sind Lieblingsziele für die Feiertage

KÖLN. Die Hotelpreise für Kurztrips schwanken innerhalb Deutschlands deutlich. So kostet ein Zimmer an der Nord- oder Ostsee für eine Nacht am langen Fronleichnam-Wochenende (15.-18. Juni) durchschnittlich 143 Euro. In den Bergen hingegen zahlen Gäste dann nur 89 Euro pro Übernachtung. Das ergibt eine Analyse des Portals HRS, das Angebote und Hotelbuchungen für die im Mai und Juni...