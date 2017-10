„Ich habe die goldene Regel gebrochen“

Im Gespräch: Martina und Klaus Fidlschuster, Hotour Hotel Consulting, Frankfurt/M.

"Die Gäste gehen dorthin, wo sich Neues auftut"

Das Paar spricht darüber, wie es in Schwierigkeiten geratene Hotels wieder auf den richtigen Weg bringt, und was Inhaber tun müssen, damit ein Haus in der Erfolgsspur bleibt.