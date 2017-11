B-Städte werden als Hotelstandorte wertvoller

BERLIN. B-Städte, also Großstädte mit nationaler und regionaler Bedeutung, stehen mehr und mehr im Fokus von Hotelimmobilien-Investoren. C-Städte, also wichtige deutsche Städte mit regionaler und eingeschränkt nationaler Bedeutung, verlieren als Standorte weiter an Bedeutung. Auf dieses Ergebnis kommt die aktuelle Hotel-Investment Survey 2017, die der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss mit...