Baustart für Serviced Apartments in Wolfsburg

WOLFSBURG. In Wolfsburg-Vorsfelde hat der Bau von 52 Serviced Apartments mit Biomarkt im Erdgeschoss begonnen. Gleichzeitig hat die verantwortliche Kappe Projektentwicklung GmbH das Gesamtprojekt an die Catella Residential Investment GmbH verkauft. Die Investition für den Neubau beträgt 11 Mio. Euro. Das Besondere an der Anlage ist, dass das benachbarte Fachwerkhaus die Rezeption, eine Lounge...