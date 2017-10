Drei neue Hotels am Düsseldorfer Hauptbahnhof

MÜNCHEN. Projektentwickler GBI AG hat während der Expo Real in München mit Adina, Hampton by Hilton und Premier Inn die Hotelmarken enthüllt, die das neue Areal am Düsseldorfer Hauptbahnhof beziehen werden. „Mit diesen drei international erfolgreichen Marken haben wir den richtigen Mix für diese einzigartige Fläche gefunden“, sagt Reiner Nittka, Vorstandssprecher der GBI AG. „Alle...