DSR bestätigt Verkauf des A-Ja Warnemünde

WARNEMÜNDE. Nur Stück für Stück kommt die ganze Dimension der Immobilienverkäufe der Deutschen Seereederei (DSR) im Jahr 2015 heraus. Nach dem Louis C. Jacob an der Hamburger Elbchaussee und dem Neptun Hotel in Warnemünde ist zum gleichen Zeitpunkt auch das A-Ja Hotel in Warnemünde veräußert worden. Käufer ist allerdings nicht der russische Geschäftsmann Wladimir Melnichenko, der bei...