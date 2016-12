Europaweit sind mehr als 1000 Hotels in der Pipeline

LONDON. Die Hoteldichte wird hierzulande noch weiter zunehmen. Denn europaweit sind derzeit mehr als 1000 neue Hotels mit mehr als 165.000 Zimmern in der Pipeline. Das berichten die Immobilien-Experten von STR Global. Damit sind alle Projekte gemeint, die bereits unter Vertrag stehen, darunter Hotels in Bau und in der Planungsphase. Nicht berücksichtigt sind Projekte, die noch ohne Vertrag sind....