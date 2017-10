Investoren mögen Ferienhotels – aber nicht die, die es gibt

FLEESENSEE. Investoren interessieren sich nicht für Ferienhotels, so ein gängiges Vorurteil der Branche. Es stimmt aber nicht, wie der zweite Touristik Immobilien Gipfel zeigte. Denn Interesse, Geld in Ferienhotels anzulegen, ist durchaus einiges vorhanden. Es fehlt aber an investmentfähigen Produkten und professionellen Strukturen.Der Testballon war mutig, den Warburg-HIH Invest Real Estate...