Rekordergebnis bei Hotelverkäufen in Österreich

WIEN. Hotelimmobilien in Österreich werden so hoch und viel gehandelt wie nie zuvor. Erstmals zeichnet sich in der Alpenrepublik ein jährliches Transaktionsvolumen von deutlich mehr als 900 Mio. Euro ab – fast das Dreifache des Wertes vom Vorjahr 2015. „Grund für diesen Rekordwert sind nicht nur etliche große Trophy-Transaktionen, sondern auch einige Portfolio-Deals, unter anderem von...