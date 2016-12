Rückgang bei Hotelverkäufen in Deutschland

FRANKFURT/M. Im bisherigen Jahresverlauf ist in Deutschland weniger Geld für Hotelimmobilien ausgegeben worden als im Vorjahreszeitraum. So ist das Transaktionsvolumen im 3. Quartal 2016 hierzulande um 38 Prozent gesunken auf 856 Mio. Euro umgesetzt. In den ersten neun Monaten wurden deutsche Hotels für insgesamt 2,83 Mrd. Euro verkauft – 7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dies teilt...