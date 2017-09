Steigenberger Golf Resort auf Mallorca verkauft

CAMP DE MAR/MALLORCA. Das Steigenberger Golf Resort Camp del Mar hat einen neuen Eigentümer. Es ist die Ziba Leisure Ltd., die den Komplex im Rahmen eines Share Deals erworben hat. So haben mehr als 90 Prozent der rund 160 Gesellschafter des ehemaligen Dr. Ebertz und Partner Fonds ihre Anteile direkt an den Käufer übertragen. Der Kaufpreis für die gesamte Hotelanlage habe somit deutlich über...