The Student Hotel weiterhin auf Expansionskurs

MAASTRICHT. Die niederländische Stadt Maastricht bekommt weitere Hotelzimmer. Die The Student Hotel Gruppe will im September 2017 eine Unterkunft im historischen Eiffel-Gebäude eröffnen. Dazu hat das Unternehmen des schottischen Gründers und CEOs Charlie MacGregor die Immobilie erworben. Wie die anderen Häuser der Gruppe soll das geplante 378-Zimmer Hotel ein Hybrid-Konzept werden. Es will...