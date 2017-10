Leichtes Übernachtungsplus im August

WIESBADEN. Das Wachstum ist vorhanden, aber überschaubar: Im August 2017 gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 54,3 Mio. Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das ist 1 Prozent mehr als im August 2016, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt. Besonders punkten konnten die deutschen Hotels, Pensionen und Ferienunterkünfte jedoch bei...