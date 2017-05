Düsseldorfer Großcaterer Stockheim in Geldnöten

DÜSSELDORF. Ein schwerer Schlag für das Düsseldorfer Traditionsunternehmen Stockheim: Am vergangenen Freitag hat der Gastro-Riese beim Düsseldorfer Amtsgericht einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, dem stattgegeben wurde. Nun soll das Unternehmen in einem vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenregie gerettet werden. Rechtsanwalt Biner Bähr ist zum vorläufigen...