MÜNCHEN. Das Pilotprojekt bei Motel One zur Integration von Flüchtlingen nimmt weiter Fahrt auf. Sechs Flüchtlinge aus Nigeria, Afghanistan, Syrien und Eritrea starteten im September eine zweijährige Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe in einigen Motel One Hotels in München. Sie hatten zuvor ab April 2016 ein Praktikum bei der Hotelkette absolviert.

Durch Deutschkurse und...